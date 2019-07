The Witcher | prime immagini della serie con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia

tvzap.kataweb

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ledi The, la saga fantasy conneididi, sono state rese note da Netflix. La nuovaispirata alle opere dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski arriva in streaming nella seconda metà del 2019. Alla regia troviamo Alik Sakharov che ha diretto 8 episodi di Game of Thrones. Thedi, lo strigodiè uno strigo, ossia un essere umano trasformato grazie a un particolare rito in un essere dai sensi e la forza sviluppata oltre ad avere ricevuto unadi poteri magici. Gli strigo sono cacciatori di mostri e si rivelano abilissimi nello spezzare maledizioni e incantesimi. Fondamentalmente sono dei ronin, dei mercenari senza padrone che girano per il mondo offrendo i loro servizi.ha ricevuto una volta completata la sua formazione come strigo un medaglione che ha la particolarità ...

BestMovieItalia : The Witcher: le prime foto ufficiali dell'attesa serie fantasy con Henry Cavill - - BestMovieItalia : The Witcher - Le prime immagini ufficiali - - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Witcher: prime foto ufficiali e poster della serie Netflix! -