Rai1 svela il poster di Don Matteo 12 e conferma il ritorno di Simone Montedoro? foto

(Di lunedì 1 luglio 2019)ha regalato al suo pubblico una sorpresa: ildi Don12. La dodicesima e probabilmente ultima stagione arriverà solo "prossimamente" sulla rete ammiraglia - così si legge sulla locandina ufficiale - il che si traduce alla messa in onda intorno ai primi mesi del 2020.Come si pronostica, il debutto di Don12 dovrebbe avvenire a gennaio, una data non casuale poiché coincide con il ventennale del lancio dell'amata fiction Rai con protagonista Terence Hill. "Ad ognuno la sua divisa", si legge sulpubblicato sulla pagina ufficiale. Nellacon sfondo bianco vi sono il basco nero indossato dal parroco nella serie e un cappello dell'Arma dei Carabinieri.Probabilmente il personaggio di Maria Chiara Giannetta, il Capitano Anna Olivieri, sarà ancora centrale in questa stagione, oppure è unadeldi? Già da diverse ...

