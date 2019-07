Patch B229 per Honor 10 | arrivato l’aggiornamento di giugno in Italia

optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ci ha messo un po' ad arrivare l'aggiornamento con ladi sicurezza di2019 a bordo di10 (ci riferiamo al modello no brand), reso disponibile in giornata tramite il pacchetto '9.0.0.229(C432E4R1P12)', dal peso di 255MB. Come riportato da 'tuttoandroid.net', il registro delle modifiche non evidenzia particolari novità, eccezion fatta per la sopra citatadi sicurezza di2019, che corrisponde essere anche all'ultima versione rilasciata da Google (in attesa che arrivi quella di luglio, che dovrebbe essere distribuita a giorni). La sicurezza di sistema beneficerà senz'altro dell'aggiornamentodi10, che pare proprio non introdurre altre novità. Questo naturalmente non significa che il pacchetto non sia stato concepito per ottimizzare ulteriormente l'esperienza utente tramite l'apporto di alcune correzioni particolari, che però non sono ...

OptiMagazine : Patch B229 per #Honor10: arrivato l'aggiornamento di giugno in Italia -