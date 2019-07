Oroscopo 22 luglio | Bilancia spossata | Toro distratto

Oroscopo di inizio mese - fino al 15 luglio : intuitivo il Cancro - nervoso il Capricorno : L'estate è ormai entrata nel vivo. Scopriamo come andranno i primi 15 giorni del mese di luglio per tutti i segni zodiacali. Di seguito, l'Oroscopo con le previsioni su amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci. Oroscopo fino al 15 luglio da Ariete a Vergine Ariete: l'inizio del mese sarà faticoso da affrontare, sia in campo sentimentale che lavorativo potrebbero esserci delle situazioni importanti da dover sbloccare. Nella seconda settimana ...

Oroscopo del mese di luglio : cambiamenti per Gemelli e Bilancia : L'Oroscopo di luglio vede per molti segni l'opportunità di cambiamenti importanti dovuta alle due eclissi: una solare il 2 in Cancro e una lunare il 16 in Capricorno. mese di luglio: i consigli delle stelle Ariete: si prevede un mese molto passionale e turbolento. La voglia di trasgressione dominerà le coppie, mentre le mosse azzardate potrebbero dare qualche problema sul lavoro. Le stelle consigliano prudenza nel parlare per evitare pentimenti. ...

L’Oroscopo : oggi 1 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno – VIDEO : L’Oroscopo: oggi 1 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo 1 luglio Paolo Fox: ecco le previsioni per i vari segni zodiacali Oroscopo 1 luglio Paolo Fox: Ariete. La Luna in Gemelli, opposta a Giove in trigono al vostro segno, solleticherà la vostra vena provocatoria spingendovi a fare innocui scherzetti a destra e a manca. Assicuratevi che i destinatari abbondino in senso dell’umorismo….CLICCA QUI PER LE ...

L’Oroscopo : oggi 1 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno : L’Oroscopo: oggi 1 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo 1 luglio Paolo Fox: ecco le previsioni per i vari segni zodiacali Oroscopo 1 luglio Paolo Fox: Ariete. La Luna in Gemelli, opposta a Giove in trigono al vostro segno, solleticherà la vostra vena provocatoria spingendovi a fare innocui scherzetti a destra e a manca. Assicuratevi che i destinatari abbondino in senso dell’umorismo. Oroscopo 1 luglio Paolo ...

L’Oroscopo : domani 2 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno – VIDEO : L’Oroscopo: domani 2 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo Paolo Fox 2 luglio 2019: le previsioni per tutti i segni zodiacali Oroscopo 2 luglio 2019: Ariete. Questa è una giornata un po’ nervosa, in cui i problemi irrisolti ti innervosiscono e ti possono portare a scontri con qualcuno che non vuole ascoltare le tue ragioni. Attenzione alle discussioni in ambito sentimentale….CLICCA QUI PER LE previsioni SUGLI ...

L’Oroscopo : domani 2 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno : L’Oroscopo: domani 2 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo Paolo Fox 2 luglio 2019: le previsioni per tutti i segni zodiacali Oroscopo 2 luglio 2019: Ariete. Questa è una giornata un po’ nervosa, in cui i problemi irrisolti ti innervosiscono e ti possono portare a scontri con qualcuno che non vuole ascoltare le tue ragioni. Attenzione alle discussioni in ambito sentimentale. Oroscopo 2 luglio 2019: Toro. Sarà una ...

L'Oroscopo di domani 2 luglio : Toro energico - Vergine altalenante : L'oroscopo di martedì è ricco di opportunità stellari, tutte da concretizzare in ambito affettivo e professionale, seguendo i consigli delle previsioni astrali segno per segno. Astri e oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: un influsso dal domicilio del Leone vi carica di un'energia esplosiva difficile da contenere. Scaricherete questo cumulo in ambito amoroso e nulla e nessuno vi potrà fermare. In campo lavorativo, avrete una spiccata ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 2 luglio : Scorpione irascibile - Bilancia temeraria : L'amore bussa alla porta di ciascun segno zodiacale, spetta a loro concretizzare i consigli delle previsioni astrali per raggiungere la felicità sentimentale. Di seguito L'oroscopo dell'amore per i single di martedì. L'amore e le previsioni astrali di martedì Ariete: il vostro cuore è ricco di dolci aspettative amorose, frutto di un influsso quasi magico di Venere e Luna dal domicilio dei Gemelli. Il vostro atteggiamento nei confronti dell'amore ...

Oroscopo 2 luglio : buon periodo professionale per Leone e Toro : Una nuova giornata è in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche di martedì 2 luglio 2019 con le stelle riguardanti il settore sentimentale, quello lavorativo e salutare dall'Ariete ai Pesci. Ariete: nella giornata del 2 luglio potreste sentirvi sottotono soprattutto in campo professionale. Cercate di non fare troppe cose perché potreste avvertire molta stanchezza, soprattutto in serata....Continua a leggere

L'Oroscopo dall'1 al 7 luglio : Cancro a disagio - chiamata per Leone : Inizia la prima settimana del mese di luglio. Per i dodici segni zodiacali gli astri hanno in serbo tante novità sia nella sfera sentimentale che lavorativa. Di seguito, L'Oroscopo del periodo compreso tra lunedì 1° e domenica 7 luglio con le previsioni astrologiche da Ariete a Pesci. Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine Ariete – Dovete impegnarvi per raggiungere grandi risultati. Le opportunità ci sono, adesso tocca a voi decidere cosa ...

Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio : polemiche sul lavoro per l'Ariete : La prima settimana del mese di luglio ha inizio. Scopriamo le previsioni per le prime giornate del secondo mese dell'estate, precisamente per le date fra il 1° e il 7 luglio. Di seguito le stelle con lavoro, amore e salute per tutti i segni zodiacali. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: è possibile che nascano delle polemiche legate all'ambito lavorativo, cercate di gestire con attenzione le situazioni che vi si presenteranno. In campo amoroso, ...

L'Oroscopo di domani martedì 2 luglio - primi sei segni : la Luna transita in Cancro : L'oroscopo di domani martedì 2 luglio è arrivato, pronto a mettere a disposizione di tutti le previsioni zodiacali riguardanti i primi sei segni. L'Astrologia applicata al secondo giorno della settimana è pronta a valutare in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, quest'oggi analizzati sui comparti relativi all'amore ed al lavoro. A tenere banco in questo periodo un evento astrale di prim'ordine: l'ingresso della Luna in ...

Oroscopo Vergine - luglio : buona ripresa per i sentimenti : L'estate entra nel vivo, il mese di luglio è arrivato. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il lato sentimentale, quello amoroso e professionale di tutti i nati Vergine nel periodo di luglio 2019. Di seguito, le stelle e i consigli per affrontare le giornate in arrivo e per comprendere quali comportamenti adottare per poter vivere nel migliore dei modi. Il mese di giugno è stato caratterizzato da forte stress sia a livello ...

Oroscopo Leone - luglio : occasioni in arrivo per gli affari : Nuovo mese della stagione estiva in arrivo. Leggiamo le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno del Leone per il periodo compreso tra il 1° ed il 31 luglio 2019. Di seguito, le stelle con lavoro, salute e amore, ma anche consigli per affrontare nel migliore dei modi le giornate in arrivo. Nel mese precedente avete vissuto un buon momento di recupero, soprattutto per quel che ha riguardato il livello salutare: non è mancata ...