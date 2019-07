LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 1° luglio | Seppi avanti 6-3 4-5 su Jarry

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.59 Niente da fare purtroppo, un’altra occasione gettata al vento in questo set e orasarà costretto a servire per salvare il set sotto 5 a 4. 14.58 Ennesimo break point perin questo set, che deve assolutamente concretizzare! 14.57 Stecca Djokovic sulla seconda delle due palle break, Kohlschreiber2 a 0! 14.56 Darcis si porta sul 2 a 0 su Misha Zverev, 62 64 per il belga. 14.55 Attenzione perchè ci sono 2 palle break per il tedesco sul centrale in avvio di secondo set. 14.54 Gioco a 30 tenuto da, 4 pari. 14.52 Parte sull’1 a 0 nel secondo set Kohlschreiber sul centrale. Djokovic ora al servizio. 14.50 Pliskova ad un solo gioco dalla vittoria, 5 a 4 senza break nel secondo su Zhu, dopo aver vinto il primo. 14.49 Nulla da fare, salva il giocoe restanel parziale senza break. 4 a ...

