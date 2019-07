La prova del cuoco | Elisa Isoardi cerca concorrenti | come partecipare

Cavalli - approvato il rilancio del marchio per oltre 100 milioni : Un progetto di rilancio del marchio e di rimborso dei creditori complessivamente superiore ai 100 milioni di euro. È questo il piano per la Roberto Cavalli del gruppo di...

Campionati Italiani Ciclismo 2019 – Viviani difende il titolo : percorso - altimetria e favoriti della prova su strada : L’edizione numero 119 dei Campionati Italiani di Ciclismo andrà in scena domani sulle strade emiliane: ecco percorso, altimetria e favoriti La 119ª edizione dei Campionati Italiani di Ciclismo è iniziata con la vittoria nella prova a cronometro di Filippo Ganna e, nella giornata di domani, continuerà con la tanto attesa prova su strada. Massimo Paolone/LaPresse percorso lungo e impegnativo quello previsto per quest’anno, un ...

Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate - pubblicato il diario della prova oggettiva attitudinale : Il 28 Giugno 2019 è uscito sul sito ufficiale dell’Ente l’avviso contenente il diario della prova oggettiva attitudinale per il Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate. Il 29 marzo e il 3 maggio scorso sono stati pubblicati gli avvisi in cui veniva comunicata ai soli candidati della Valle d’Aosta e della Provincia di Bolzano la data e la sede della prova, mentre per tutti gli altri l’appuntamento è stato ...

Calcio - Coppa America 2019 : Argentina alla prova Venezuela - Colombia all’assalto del Cile : Il secondo e il terzo quarto di finale vanno in scena oggi in terra brasiliana per quanto riguarda la Coppa America 2019. A Rio de Janeiro sono di fronte Venezuela e Argentina, mentre a San Paolo si confrontano Colombia e Cile. Quello tra Venezuela e Argentina è un confronto a suo modo particolare, tra l’unica delle formazioni del girone A capace di reggere l’urto del Brasile e un’Albiceleste che di brillantezza ne ha mostrata ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Italia a caccia dell’oro negli inseguimenti a squadre. Martina Fidanza ci prova nello scratch : Seconda giornata di gare per quanto riguarda il Ciclismo su pista agli European Games di Minsk (Bielorussia). Cinque titoli in palio oggi, con l’Italia che si giocherà alcune tra le migliori carte da medaglia di questa rassegna multisport. Andiamo quindi a scoprire cosa ci attende al velodromo di Minsk Arena. Si svolgeranno i primi turni e le finali degli inseguimenti a squadre, con gli azzurri che andranno a caccia dell’oro in entrambe le gare. ...

Busta paga prova le ferie non godute - la sentenza della Cassazione : Busta paga prova le ferie non godute, la sentenza della Cassazione Ogni mese, nella Busta paga di un lavoratore dipendente, maturano le ferie. Le ferie sono un diritto inalienabile del lavoratore, sancito dalla Costituzione (articolo 36, comma 3) e che il datore di lavoro è obbligato a dare al suo lavoratore. Si tratta del diritto al riposo, che ciascun lavoratore contrattualizzato deve avere. La Corte di Cassazione si è recentemente ...

Slitta l'approvazione dell'assestamento di bilancio. Giorgetti : "Forse in Cdm il primo luglio" : L’approvazione dell’assestamento di bilancio potrebbe Slittare. Il provvedimento, che serve anche a dare risposta all’Ue nella trattativa per evitare la procedura di infrazione, potrebbe non arrivare al Consiglio dei ministri di stasera, 26 giugno.Lo ha confermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, che ha ipotizzato che il testo arriverà il Cdm lunedì 1 luglio.Il leghista ha ...

Lory Del Santo a “I Lunatici” : “Ho incontrato Salvini. E’ un uomo che dà sicurezza. Mancini? Ha provato a sedurmi e…” : Lory Del Santo è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Lory Del Santo ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua vita. Uno, in particolar modo, tragico: “L’amore estivo più bello? Quando ho conosciuto un arabo con una barca grandissima. E’ stata un’estate ...

Fedez posta una foto da bambino e scrive ironico sul figlio : 'Voglio la prova del DNA' : Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più amate e seguite dei social. I loro eventi, le vacanze e le feste sono sempre molto seguiti dal popolo del web che ama osservare le loro 'stravaganze'. Il rapper e la famosa influencer hanno coronato il loro sogno d'amore con l'arrivo del piccolo Leone. I due sono soliti postare video e foto del bambino, che lo ritraggono mentre gioca o in qualsiasi altro momento della vita quotidiana. Molto ...

Esame di maturità 2019 - è il giorno della prova orale : debuttano le tre buste : Iniziano oggi le prove orali degli esami di maturità 2019: addio alla cara vecchia tesina che consentiva agli studenti di portare un argomento a piacere, è stato introdotto il sistema delle tre buste. Conterranno un testo, un documento, un progetto, un problema, un disegno o una fotografia da cui trarre spunto per avviare la discussione.

MATURITÀ 2019/ Esame di Stato - via ai colloqui : prof alla prova dell'orticello : MATURITÀ 2019: cominciano i colloqui. Sono il vero rebus di questo Esame di Stato per via delle buste. Le ragioni di Bussetti