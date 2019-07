agi

(Di lunedì 1 luglio 2019) Diventerà praticamente in tutto il mondo un 'must' l'condizionata che a temperature climatiche elevate rappresenta una vera e propria necessità. Al punto che entro il 2050 e quindi nei prossimi 30, ogni secondo si acquisteranno nel mondo 10 nuovid'. È lo scenario tracciato dall'Aie, in un"The future of Cooling". L'utilizzo crescente di- due terzi delle abitazioni di tutto il Pianeta avrà in pratica un condizionatore e metà del numero totale sarà concentrato in tre paesi asiatici: Cina, India e Indonesia - implicherà un rialzo notevole dellaglobale di elettricità al punto che rischiamo di affrontare una "cold crunch" (una crisi fredda) nei prossimi decenni se non si intraprende una seria politica di efficientamento energetico. Gli esperti sostengono infatti che laglobale di ...

Agenzia_Italia : La domanda di condizionatori d'aria triplicherà in 30 anni. Un rapporto #clima #caldo #energia - misiagentiles : RT @Agenzia_Italia: La domanda di condizionatori d'aria triplicherà in 30 anni. Un rapporto #clima #caldo #energia - veracruz777 : RT @Agenzia_Italia: La domanda di condizionatori d'aria triplicherà in 30 anni. Un rapporto #clima #caldo #energia -