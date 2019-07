Halo Reach per PC | ban per chi tenta di accedere illegalmente alla fase di test

Halo Reach : gli insider potranno testare la versione PC la prossima settimana : 343 Industries ha annunciato che un test per la versione PC di Halo: Reach è in programma la prossima settimana per gli insider, sempre se le cose "andranno secondo i piani (per usare le parole dello studio).Come riporta VG247, la build del gioco è ancora in fase di test, tuttavia la tabella di marcia prevede il lancio la prossima settimana:"Visto che ci sono così tanti pezzi e leve che necessitano di alcuni test e verifiche, ci serve del tempo ...