Giuseppe Conte | patto sovranista con Visegrad | così fa saltare l' inciucio sulle nomine Ue

Commissione europea - Giuseppe Conte ferma Matteo Salvini sulle nomine : "Scelgo io - ho le mani libere" : Tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini è altissima tensione sulle nomine per la presidenza della Commissione europea. Il premier infatti si è rifiutato di adeguarsi al diktat del leader leghista che non vuole il sì all'unico nome sul tavolo, quello di Frans Timmermans, socialista e olandese: "Ho le man

Sea Watch - Giuseppe Conte risponde al presidente tedesco Steinmeier : "E' stato un ricatto politico" : "E' un ricatto politico". Sulla comandante della Sea Watch, Carola Rackete, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha le idee chiare: "Il dibattito sollecita tanti coinvolgimenti. La mia posizione la conoscete: qualcuno la descrive come un'eroina, alcuni la stanno insultando. Ritengo scorretto a

Per Giuseppe Conte la Sea Watch ha compiuto un ricatto politico : "Qualcuno ha parlato di disobbedienza civile ma dietro al caso della Sea Watch ci vedo un ricatto politico messo in atto scientemente e deliberatamente attraverso l'uso strumentale della vita di 40 persone". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte arrivando a Bruxelles per l'incontro dedicato alla nomina del prossimo commissario Ue. Il premier ha voluto anche commentare la posizione critica espressa dalla ...

Sea Watch - Giuseppe Conte rivela : "Tre o 4 paesi dell'Ue disposti a prendere i migranti". Ma l'Olanda... : Il caso Sea Watch si avvia verso la soluzione diplomatica. Tre o quattro paesi membri dell'Unione europea sarebbero disponibili a un ricollocamento dei migranti a bordo della nave della Ong tedesca ferma da giovedì pomeriggio a un miglio dal porto di Lampedusa. A rivelarlo ai giornalisti italiani è

Sea Watch - Giuseppe Conte è contro la comandante Rackete : “Condotta gravissima” : Il presidente del Consiglio Conte si espresso in termini molto duri nei confronti della comandate Rackete, giudicando la sua scelta di forzare il blocco ed entrare con la sua nave in acque territoriali italiane "Una condotta che ritengo di una gravità inaudita". Il premier ha detto che la questione adesso è in mano ai magistrati.Continua a leggere

Giuseppe Conte - le strane manovre in Borsa : "Siamo vicini" - il governo ha i giorni contati? : Le grandi imprese italiane non si fidano di questo governo, sono preoccupate dallo scontro continuo con la commissione europea e temono nuove ferite dallo spread nel 2019. Il giudizio è Contenuto all'interno delle relazioni di accompagnamento ai bilanci 2018 delle principali società quotate alla bor

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giuseppe Conte : “Qui per sostenere l’Italia - c’è tutto un Paese unito” : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’ASSEGNAZIONE DELLE Olimpiadi 2026 DALLE ORE 16.00 A Losanna è giunto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, pronto a sostenere la candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 da affidare a Milano-Cortina. Il numero uno del Governo italiano al suo arrivo in Svizzera ha parlato all’ANSA. Così il Primo Ministro sulla candidatura ...

Luigi Bisignani : "Giuseppe Conte è un re nudo. Rischia la stessa fine anche Matteo Salvini" : "Giuseppe Conte è un re nudo": così lo definisce Luigi Bisignani. A capirlo ormai anche Sergio Mattarella: "Il presidente della Repubblica ha perso la speranza nell'autorevolezza della coppia Conte-Moavero di fronte alla Commissione europea". Autorevolezza che il nostro premier non ha mostrato duran

Giuseppe Conte non vuole essere scaricato : dopo il fallimento con Bruxelles segue la linea di Salvini : La trattativa con Bruxelles non è andata come sperava Giuseppe Conte e così il premier deve utilizzare strumenti più Salviniani. I partner della zona Euro infatti non hanno alcuna intenzione di fare dietrofront, lo hanno precisato anche ieri venerdì 21 giugno, quando hanno fatto sapere di "non aver

Giuseppe Conte con Salvini : "Procedura d'inflazione? Blocchiamo tutto" : Non è bastata la lettera del premier Giuseppe Conte nè i due giorni di vertice europeo per assicurare all’Italia la salvezza dalla procedura per debito eccessivo che si avvicina sempre di più. La trattativa non ha fatto progressi, e il silenzio della Ue è più preoccupante che carico di speranza. In

Silvio Berlusconi in aiuto a Giuseppe Conte contro l'Ue : il piano - governo nel mirino : Questo giornale vuole bene a Giuseppe Conte come lo si può volere a un commissario tecnico della nazionale di calcio che riteniamo incapace. Facciamo il tifo per lui, ma siamo realisti e vediamo tutti i limiti, suoi e della sua squadra. Così ieri abbiamo scritto che sarebbe andato a Bruxelles a pren

Sea Watch - Giuseppe Conte e l'assist a Matteo Salvini : "Sempre pronti a intervenire" : Matteo Salvini gli ha scritto una lettera per chiedergli di intervenire sul caso della Sea Watch e il premier Giuseppe Conte gli ha risposto così: "Comprendo lo stallo che si è venuto a creare, il premier è sempre disponibile ad intervenire" in soccorso ai propri ministri, "nel Consiglio europeo sia

La lettera di Matteo Salvini a Giuseppe Conte : “La Sea Watch vada in Olanda” : Matteo Salvini ha scritto una lettera a Giuseppe Conte, chiedendogli di richiamare personalmente i Paesi Bassi affinché si prendano le loro responsabilità nella vicenda della Sea Watch, la nave battente bandiera olandese ferma da oltre una settimana a largo di Lampedusa. A bordo ci sono ancora 43 persone, bloccate da un divieto del Viminale e dalla politica dei porti chiusi.Continua a leggere

Sea Watch - Matteo Salvini scrive una lettera a Giuseppe Conte : "Adesso intervenga l'Olanda" : I porti restano chiusi e Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la sua politica sull'immigrazione e sollecitare una "energica nuova iniziativa di sensibilizzazione" nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la Sea Watch 3 batte bandiera olandese: "Caro Giuseppe, si tratta di