Ambra Lombardo Torna a Parlare di Tina Cipollari e Kikò Nalli!

gossipnews.tv

(Di lunedì 1 luglio 2019), ex concorrente del Grande Fratello ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua storia d’amore, ma anche sulla famiglia diNalli e su. Ecco le sconcertanti dichiarazioni di! Al centro del gossip di questa edizione ormai conclusa del Grande Fratello Nip, non c’è stata soltanto Francesca De André insieme a quello che è diventato il suo fidanzato, Gennaro Lillio, ma anche. La ragazza si è innamorata diNalli ed ha anche dovuto affrontare l’ostilità die della sua famiglia. In una trasmissione radiofonica ladella questione.a Non succederà più parla della sua relazione e di, svelando di non pensare alla famiglia In un’intervista alla trasmissione radiofonica “Non succederà più”, la professoressa ha dichiarato di sapere che Nalli ha dei ...

fainformazione : Ambra Lombardo non nega la possibilità di partecipare a Temptation Island Vip con Kikò Nalli - Spett Ambra Lombardo… - fainfocultura : Ambra Lombardo non nega la possibilità di partecipare a Temptation Island Vip con Kikò Nalli - Spett Ambra Lombardo… - RitaRicette : Ambra Lombardo non nega la possibilità di partecipare a Temptation Island Vip con Kikò Nalli -