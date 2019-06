UFFICIALE – Manolas è un giocatore del Napoli

UFFICIALE - Manolas è un nuovo calciatore del Napoli [CIFRE E DETTAGLI] : “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kostas Manolas . Il calciatore greco si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro. Manolas , arrivato nella Capitale nell’estate del 2014, ha totalizzato in giallorosso 206 presenze segnando 8 reti. Il Club augura a Kostas le migliori fortune per il futuro“. Con questa breve nota apparsa sul ...

CorSport : per il tweet UFFICIALE per Manolas è questione di ore : Un affare che muove mezzo mondo, quello che mira a portare Manolas al Napoli, scrive il CorSport. “Vola da Roma a Napoli, da Montecarlo a Milano e porta i suoi echi fino in Grecia e poi a Vancouver, in Canada”. Giuntoli è andato a trattare con Mino Raiola, l’agente di Kostas, fino all’ultimo dettaglio, “anche il più apparente e insignificante dei bonus”. In ballo ci sono 500mila euro. Roma e Napoli devono sistemare un accordo che prevede ...