Ci sono spiragli positivi per evitare all' Italia una procedura di infrazione per deficit

(Di domenica 30 giugno 2019) Il dialogo tra il governo e la Commissione europea perl'avvio dellapereccessivo basata sul debito stanno facendo progressi, ma il Consiglio dei Ministri di lunedì sarà decisivo per la decisione finale dell'esecutivo comunitario. Nel frattempo, un passaggio chiave sarà scandito dai colloqui che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avrà domenica a Bruxelles con i partner europei e con l'esecutivo Ue, a margine del vertice straordinario sulle nomine. Questo, apprende l'AGI, lo scenario che si sta delineando nel confronto tra Bruxelles e Roma sui conti pubblicini. Dopo i colloqui al G20 di Osaka, la Commissione ritiene che il governono stia facendo uno sforzo e si stia muovendo nella giusta direzione. Tuttavia, prima di prendere una decisione sulla, la Commissione vuole vedere se gli impegni assunti in Giappone saranno confermati ...

