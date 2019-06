Teatro alla scala Meyer nuovo sovrintendente | proroga per Pereira

Al via la campagna estiva dalla parte degli animali di Roma Capitale - che condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma” : Al via la campagna estiva dalla parte degli animali di Roma Capitale, che condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma”. Insieme contro l’abbandono e per un’adozione responsabile. anche quest’anno, in vista dell’estate, torna la campagna contro l’abbandono degli animali domestici di Roma Capitale, che per il secondo anno consecutivo condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma”. Questa ...

Lo scorso 23 giugno, il Teatro alla Scala di Milano ha accolto un concerto esclusivo, che ha visto la presenza di alcuni dei tenori e dei musicisti più celebri del panorama mondiale. Gala Ambasciatori Rolex, questo il titolo dell'evento musicale, ha visto sul palcoscenico ...

Il Teatro alla Scala avrà presto un nuovo sovrintendente : A guidare il Teatro alla Scala di Milano arriverà Dominique Meyer, 63 anni, manager francese attualmente all'Opera di Vienna. Non fa esplicitamente il suo nome il sindaco, e presidente della Fondazione, Giuseppe Sala, ma al termine di un cda lungo tre ore assicura che "c'è consenso" sul nuovo sovrintendente scaligero, escludendo allo stesso tempo che si tratti di quello uscente, Alexander Pereira, in carica dal 2014. "Il nome lo ...

L’Arte contro il pregiudizio - installazione di Tommaso Chiappa per la “Carovana dei sogni” al Teatro Jolly : Palermo – Una contaminazione tra Teatro, pittura e spettacolo. “Libertà”, la nuova installazione site-specific dell’artista Tommaso Chiappa, pensata per gli

E' morta l'attrice Valeria Valeri - dal Teatro alla tv : E' morta, all'età di 97 anni, l'attrice Valeria Valeri. E' stata fra le più importanti interpreti brillanti a teatro, oltre che di fiction Tv

Teatro alla Scala - nuova stagione con le star : dalla Prima con la Netrebko in Tosca a un “Ballo” versione Salvatores. Fino al compleanno di Beethoven : Il Teatro alla Scala come Castel Sant’Angelo: la prossima stagione del tempio della lirica si aprirà con la Tosca, opera di Giacomo Puccini ambientata a Roma, ai tempi della battaglia di Marengo. L’allestimento porta la firma di Davide Livermore, con la superstar Anna Netrebko nel ruolo della protagonista. Sul podio, il direttore musicale Riccardo Chailly, che promette un’edizione “molto vicina a quella di Puccini”, come ormai ...

Elio Germano al Wired Next Fest : un segnale d’allarme a Teatro in realtà virtuale : (foto: Zoe Vincenti/Ernesto Ruscio) Al Wired Next Fest l’attore Elio Germano lancia più di un segnale di allarme: contro l’informazione fatta solo di opinioni, contro la tecnologia che rischia di essere veicolo di pura e distrazione di massa, contro una cultura mainstream che finisce per fagocitare sistematicamente la nicchia, sottraendole anche le opportunità concesse dalla tecnologia. segnale d’allarme – La mia battaglia è però ...

Teatro alla Scala Milano - il terrorismo va in scena con la storia di Madina - ragazza kamikaze : in scena Roberto Bolle : Madina è una giovane cecena che indossa una cintura imbottita di esplosivo. Una donna che ha subito violenza, una kamikaze che si sente costretta a esserlo. Sceglierà di non uccidere. Il suo è un atto che scuote dal torpore, innesca reazioni, sentimenti contrastanti, speranza di cambiamento. Il tema del terrorismo entra a far parte della nuova stagione di ballo del Teatro alla Scala di Milano, con un progetto inedito di grande impatto. Su ...

Il viaggio chiamato Teatro di Caffeina chiude alla grande con Vinicio Marchioni : ... della sperimentazione, del teatro classico, all'incontro con giganti delle scene e con le nuove rivelazioni di cui tutto il mondo parla". Così dal teatro Caffeina di Viterbo, il direttore artistico ...

Il Teatro-canzone di Lina Sastri al Teatro Brancaccio sulle note dei poeti musicanti da Pino Daniele a Lucio Dalla : PRIMAPRESS, - ROMA - Il Teatro-canzone di Lina Sastri sarà sul palco del Teatro Brancaccio di Roma il prossimo 9 maggio con "Pensieri all' improvviso. Poesia in musica. Cantata del prima e del dopo". ...

Romeo e Giulietta nel mondo del calcio - folla di attori e vip alla prima a Teatro : Che tragedia questi vip! Al celebre teatro di via della Mercede, nutrito parterre di volti noti del mondo dello spettacolo, amici e colleghi accorsi in centro per la pièce 'Romeo l'ultrà & Giulietta l'...