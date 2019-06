L' odissea della Sea Watch a una svolta | arrestata Carola Rackete

Blastingnews

(Di sabato 29 giugno 2019) L'ultimo capitolo, solo in ordine di tempo, attorno alla Sea3 si è chiuso alle 1:30 del 29 giugno, ma allo stesso tempo, sbarcati i naufraghi presenti, si è aperto un nuovo capitolo, ben più ostico sia sul pianolegge dello Stato e di quella degli Uomini, con l'arresto del capitano. Il prologo allo sbarco Tutto è iniziato il 12 giugno quando la Sea-aveva soccorso 52 migranti a largoLibia e rifiutandosi di riportarli al porto di Tripoli, non considerato al livello internazionale un porto sicuro ma letteralmente tutt'altro, si è diretta verso l'isola di Lampedusa dove per circa due settimane si è tenuta al largo delle acque territoriali italiane. Durante questo lasso di tempo, 12 persone tra donne, bambini e persone in grave stato di salute sono state sbarcate, nel frattempo si è accesso sempre più l'interesse attorno a quello che doveva essere il ...

