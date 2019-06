Conte e Tria ottimisti dopo il G20 | Procedura Ue va evitata

Lega-M5s - due seggi in più dopo il riConteggio di migliaia di schede : Corti prende il posto di Patriarca : Il riconteggio di migliaia di schede ha generato qualche trasformazione in Parlamento. Edoardo Patriarca del Pd è stato infatti messo alla porta del Senato per volontà dei suoi stessi compagni di partito. Proprio ieri, giovedì 27 giugno, la Giunta per le elezioni presieduta da Maurizio Gasparri ha a

Charles Leclerc F1 - GP Austria 2019 : “Contento del passo della Ferrari. Farò di tutto per stupire” : E’ stato decisamente un buon venerdì quello di Charles Leclerc, nel weekend del GP d’Austria 2019 (nono round del Mondiale di F1). Il monegasco della Ferrari ha concluso davanti a tutti le prove libere 2, mettendo in mostra un’ottima velocità sia nella simulazione del time-attack sia in quella della gara. Soprattutto con le gomme morbide, l’alfiere del Cavallino Rampante ha fatto vedere una costanza invidiabile, ...

La delicata missione di Conte e Tria al G20 di Osaka : Nel giorno dell'avvio ufficiale del G20, i 'big' della Ue si vedranno con l'obiettivo di costituire una posizione comune sui temi del summit mondiale, perché il rischio concreto è che il presidente americano Donald Trump possa monopolizzare il vertice (il clou sarà l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping), guidando la locomotiva di chi vuole tornare indietro, per esempio sul protezionismo e sugli accordi di Parigi sul ...

L'intesa con l'Ue allontana le urne Vince la linea Quirinale-Conte-Tria : Spread sotto controllo ormai da giorni. Premier e ministro dell'Economia moderatamente ottimisti. Fonti Ue che parlano di "progressi". La trattative tra il governo italiano e la Commissione europea, salvo colpi di scena dell'ultima ora, potrebbe portare all'intesa che evita la... Segui su affaritaliani.it

5 miliardi sull'unghia - 3 pagherò. Conte e Tria testano il piano Italia al G20 di Osaka : Sul volo che in serata li porterà da Roma a Osaka, Giuseppe Conte e Giovanni Tria avranno di che parlare. E a lungo. C’è da tirare su la presentazione della strategia che illustreranno ai big europei in una serie di bilaterali e incontri già messi in calendario a margine dei lavori del G-20. Tema: come evitare la procedura d’infrazione. Svolgimento: per quest’anno il governo è pronto a mettere sul ...

Salvimaio depotenzia Conte e Tria L'Ue iper-scettica. Focus sul 2020 : Le continue bordate di Matteo Salvini e, in parte, di Luigi Di Maio contro l’Europa sulla flat tax che per i vicepremier può essere fatta anche in deficit stanno depotenziando il premier Giuseppe Conte nella complessa trattativa con Bruxelles Segui su affaritaliani.it

David Parenzo ad Agorà : "L'Italia è sfinita. Ci sono tre governi - quello di Tria e Conte mette delle pezze" : "L'Italia è sfinita. Ci sono in questo momento tre governi: quello di Giovanni Tria e Giuseppe Conte che provano a mettere delle pezze, stanno sempre al telefono, in trattativa, sembrano Lino Banfi alla catena di montaggio poi c'è quello della Lega che ha vinto le elezioni europee e che squaderna tu

L'asse Conte-Tria conferma le tensioni nel governo sulla Flat Tax : Nel difficile incastro sulle nomine dei vertici Ue, l'Italia prova ad inserirsi per portare a casa lo stop alla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. "Sono due partite distinte", tiene a chiarire il premier, ma al di là delle dichiarazioni ufficiali della Merkel, "con Conte non abbiamo parlato di questo", ha spiegato la cancelliera tedesca al termine del Consiglio europeo, Roma è pronta ad appoggiare le differenti ...

Autostrade - Confindustria contro il nuovo sistema dei pedaggi : “Rischio Contenzioso e blocco investimenti” : Il nuovo sistema tariffario deciso per le concessionarie autostradali “rischia” di portare il sistema in una “situazione di incertezza” e di “potenziale conflittualità”. È questo il parere di Confindustria dopo lo stop al meccanismo degli aggiornamenti annuali e la cancellazione dei 6 diversi sistemi di pedaggio vigenti finora, che ha trovato il via libera dell’Autorità di regolazione dei ...

Minibot - Borghi : “Tria e Conte spaventati da disinformazione. Ma le leggi le fa il Parlamento - decidiamo noi” : Rilancia sui Minibot avvertendo il premier e il ministro dell’Economia che “le leggi le fa il Parlamento”. E conferma di essere ancora favorevole all‘uscita dall’euro, anche se “da democratico” intende attenersi al contratto di governo che non la prevede. Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera e consigliere economico di Matteo Salvini, in un’intervista a Repubblica torna sugli ...

Eurogruppo trova accordo su bilancio zona euro. Centeno : “Italia rispetti regole. Ci affidiamo a Tria e Conte” : Una riunione fiume durata oltre dieci ore in cui l’Eurogruppo ha raggiunto il “miglior compromesso possibile” nell’accordo sul bilancio della zona euro, anche se al momento mancano molti dettagli sul tipo e il livello di finanziamento. E dove è stata confermata l’opinione del Comitato economico e finanziario e della Commissione per cui una procedura di infrazione è giustificata nei confronti dell’Italia. Per il presidente ...