ilfogliettone

(Di domenica 30 giugno 2019) "Queste ragazze hanno investito tantissimo in questo Mondiale, ma è un punto di partenza per il loro futuro. Ogni sconfitta insegna qualcosa ma ci ha fatto vedere anche molte cose belle. Da qui in avanti il calcio femminile sarà diverso in Italia". Sono le parole del ct delle azzurre Milenadopo l'eliminazione dell'Italia con l'Olanda ai quarti di finale dei Mondiali femminili in Francia."Abbiamo giocato contro un avversario forte, ma sono comunquedi loro. In queste partite se non si è cinici poi diventa difficile ma comunque anche oggi le ragazze hanno fatto vedere tutto il loro spessore", ha aggiunto il tecnico. "Per chi ha compiti decisionali è arrivato il momento di prendere decisioni: queste ragazze si meritano ile opportunità diverse", ha aggiunto laparlando del futuro del calcio femminile in Italia.

Corriere : «Queste ragazze hanno fatto un mondiale eccezionale, sono molto orgogliosa di loro - ha detto la ct azzurra Milena… - Gazzetta_it : #Italia, #Bertolini: 'Sono orgogliosa della squadra, ora il professionismo' #FifaWwc #Olanda #RagazzeMondiali… - ilfogliettone : Bertolini orgogliosa, ora il professionismo - -