Affidamenti illeciti di minori | la manipolazione è devastante Nessuno è pronto

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2019) Se i fatti accaduti a Bibbiano dovessero essere anche solo in parte confermati, ci troveremmo di fronte al tentativo di realizzazione di una delle più subdole pratiche didell’essere umano: la distruzione artificiale del fresco passato di un bambino operata attraverso l’innesto di ricordi artificiali finalizzati alla cancellazione sistematica delle figure genitoriali. Il tutto per preparare un terreno nel quale fare attecchire nuove figure di riferimento. Bisogna aspettare gli sviluppi. Tuttavia la rabbia e l’incredulità diffusa sono legate alla consapevolezza che agire sulle menti di bambini, la cui personalità è in abbozzo di formazione, significa avere un’elevatissima garanzia di riuscita dell’opera di azzeramento del tempo trascorso, pratica la cui validità sull’adulto è testimoniata da una solida letteratura. ...

fattoquotidiano : Affidamenti illeciti di minori. Dai master al centro contro gli abusi: le attività della onlus sotto accusa - Fontana3Lorenzo : Quanto sta emergendo dall'inchiesta 'Angeli e Demoni' è di una gravità inaudita. Grazie ai Carabinieri e agli inqui… - petergomezblog : Affidamenti illeciti di minori, 18 arresti in Emilia “Lavaggi del cervello e impulsi elettrici ai bimbi” Due presu… -