Tutti a Mykonos, i vip sbarcano in Grecia

(Di venerdì 28 giugno 2019) Anna Tatangelo, Andrea Damante, Chiara Carcano e le speaker di "Così fan tutte" sono sbarcati nella splendida isola greca per concedersi qualche giorno di vacanza tra lussuosi resort e locali dove far tardi la notte.è una delle mete più gettonate dell’estate per i personaggi famosi italiani e internazionali. L’isola greca nel cuore dell'arcipelago delle Cicladi si contende, infatti, le attenzioni dei vip insieme alle altre due splendide isole del Mediterraneo, Ibiza (Formentera) e Santorini., nelle ultime settimane, è stata oggetto di una vera e propria migrazione di star, complici i panorami mozzafiato dell’isola ellenica e gli esclusivi e lussuosi resort e locali dove far tardi la notte. Anna Tatangelo è volata inin compagnia di una comitiva di amici (e del figlio) senza Gigi D’Alessio. Oltre a mare, sole e relax (e qualche notte brava) la bella cantante ha colto l’occasione per sfruttare l’incantevole location per girare un videoclip musicale e fare alcuni scatti promozionali.sono anche sbarcate Arianna Bertoncelli, Alessandra Gallocchio e Chiara Carcano le speaker di "Così fan tutte" su Radio 105. Gli "angeli" si stanno godendo le vacanze nell’esclusivo resort Cavo Tagoo, dove una settimana fa alloggiavano anche Oscar Branzani e Eleonora Rocchini (di Uomini e Donne) e la showgirl Aida Yespica. Andrea Damante è invece arrivato sull’isola da poche ore per uno dei suoi deejay set musicali, ma si concederà anche qualche giorno di relax prima di ripartire per nuovi impegni di lavoro.Persone: