Tutte le alternative pensate da TIM per Samsung Galaxy S10 e S10 5G valide anche ad

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il mese di luglio ci consentirà di prendere in esame numerose offerte TIM per tutti coloro che intendono acquistare ilS10,in riferimento alla versione 5G, con la quale potremo sfruttare la nuova Rete sulla quale si appoggia la compagnia telefonica in determinate realtà del nostro Paese. Dopo il punto della situazione condiviso sulle nostre pagine durante il mese di aprile, dunque, occorre analizzare più da vicino ciò che avverrà a luglio. Andiamo con ordine, soffermandoci in prima istanza sulle proposte per le versioni classiche dello smartphone. Tramite le offerte TIM prese in esame oggi 28 giugno, infatti, possiamo afferma che ad inizio luglio avremo modo di acquistare ilS10 128 GB con un anticipo di 69 euro, al quale dovremmo aggiungere trenta rate da 15 euro al mese. Chi invece vuole qualcosina in più dovrà optare per ilS10 ...

