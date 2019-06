Tour de France 2019 | operazione classifica per Vincenzo Nibali Prime 10 tappe e Pirenei

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Un grande quesito aleggia ad otto giorni dal via delde, come ha dichiarato al termine del Giro d’Italia, si presenterà al via della Grande Boucle semplicemente per ambire a qualche vittoria di tappa ed alla maglia a pois di miglior scalatore, oppure sotto sotto cova la grande ambizione di lottare per un posto sul podio finale? La risposta, di fatto, è arrivata dalle parole del preparatore atletico Paolo Slongo: “E’ la prima volta cheprova ad affrontare sia Giro siaper fare“. Giù la maschera, dunque: il fuoriclasse siciliano ci proverà. Se poi dovesse rendersi conto di non poter reggere il passo dei migliori, allora strada facendo gli obiettivi diventeranno altri. Partiamo da un presupposto:non avrebbe voluto partecipare al. Il campionissimo siciliano avrebbe preferito disputare Giro e ...

