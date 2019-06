Sea Watch | Toscani | “Salvini? Un mentecatto Meloni vuole affondare nave? Sì | ma con lei

Sea Watch - capitana difesa dalla stampa tedesca : 'Attaccata dalla plebaglia' : La protagonista delle prime pagine di cronaca in Italia è senza dubbio Carola Rackete. La capitana della nave Sea Watch 3 ha scelto di forzare il blocco navale italiano, andando a violare le acque del Bel Paese, noncurante di quelle che sarebbero potute essere le conseguenze. Salvini ha, da tempo, annunciato che i porti italiani, per le Ong, sono chiusi, ed ha inasprito le sanzioni per chi contravviene alle indicazioni. Questo non ha fermato ...

Quelle novelle "Antigone" dell'equipaggio della Sea Watch 3 : Francesco Boezi Sono dieci le donne che operano sulla Sea Watch. La loro azione parla pure di "senso di colpa europeo", che conduce alla distruzione della nostra civiltà Se è vero che il futuro del progressismo idealistico è tinto di rosa, allora è vero pure che Sea Watch 3 ha anticipato i tempi. Carola Rackete è balzata agli onori delle cronache per una serie di motivi. Intanto perché regge il timone, ma sull'imbarcazione lavorano o ...

Sea Watch 3 - Gdf a bordo per perquisizioneSalvini : ora con Slovenia sigilliamo frontiere : Carola Rackete è indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave da guerra. La Finlandia potrebbe accogliere otto migranti

Sea Watch 3/ 5 Paesi pronti ad accogliere migranti - Salvini attacca l'Olanda : Sea Watch 3, dopo le parole di Conte ecco la conferma della Farnesina: 'Paesi pronti a prendere migranti'. Viminale: 'Linea dura dà frutti'.

Sea Watch - Carola Rackete : "Salvini mi considera un nemico pubblico? Si metta in fila - ho altro da fare" : Carola Rackete rincara la dose contro l'Italia e Matteo Salvini. La capitana della Sea Watch 3, ora iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per rifiuto di obbedienza a nave militare, ha detto in collegamento con la sala stampa estera: "Salvini mi cons

Sea Watch - accordo con Paesi Ue "5 Stati accoglieranno i migranti" : Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e Finlandia pronti ad accogliere le 40 persone a bordo Segui su affaritaliani.it

Sea Watch - Salvini-Ue possibile scontro : per Bruxelles redistribuzione dopo sbarco : Matteo Salvini, sin dall'inizio della sua campagna elettorale per le politiche del 2018, lo aveva annunciato che, con il suo eventuale avvento al governo, l'Italia avrebbe provato a fare la voce grossa sui migranti. E da quando è diventato Ministro dell'Interno in tanti si sono accorti di quanto sia diventata dura per le Ong la prospettiva di sbarcare in Italia, indipendentemente dall'efficacia della misura ai fini del contrasto all'immigrazione ...

Sea Watch - l'Olanda : "Italia deve essere punita per deficit". E Salvini : "Loro non hanno voluto i migranti" : l'Olanda vuole punire l'Italia per deficit eccessivo, ma poi non ha alcuna intenzione di prendere i migranti salvati dalla Sea Watch 3, la nave battente bandiera olandese dell'omonima ong tedesca. "Non ho visto nulla che suggerisca che l'Italia può sottrarsi alla procedura per deficit eccessivo", ri

Se al Gay Pride di Milano sfila il carro pro migranti in difesa della Sea Watch : Pina Francone Il corteo del Milano Pride sarà aperto da un carro dedicato ai migranti e alla nave della Ong. La denuncia di Silvia Sardone Al Milano Pride di domani, sabato 29 giugno, sfilerà anche un carro dei migranti, in difesa (anche) della Sea Watch 3 e della sua Capitana Carola Rackete. Un nastro azzurro e, appunto, un carro ad hoc: Con questi simboli la comunità Lgbt si snoderà in corteo per le vie del centro città, ...

Migranti : Gdf notifica invito a comparire a comandante Sea watch : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Gli uomini della Guardia di Finanza, come apprende l'Adnkronos, hanno appena raggiunto la nave Sea watch per notificare alla comandante Carola Rackete l'invito a comparire. La capitana è indagat, come atto dovuto, dalla Procura di Agrigento per favoreggiamento dell'imm

Migranti : Lampedusa - perquisizione Gdf a bordo Sea watch : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Una motovedetta della Guardia di Finanza ha appena raggiunto la nave Sea watch per una perquisizione della imbarcazione della ong tedesca, con a bordo 40 Migranti.

A bordo della Sea Watch : "Sono a un passo dalla pazzia collettiva - fateli scendere" : Sotto il sole cocente di Lampedusa, protetti solo da un tendalino che nulla può contro il caldo atroce che annebbia la vista. Accampati sul pontile, i quaranta migranti che da più di due settimane vivono sulla Sea Watch non capiscono perché non li facciano sbarcare. Sono avviliti: vedono di fronte a loro Lampedusa, quasi possono afferrarla con la mano. L’incomprensione alimenta la disperazione, che aumenta ogni ...

Sea Watch palcoscenico del narcisismo salviniano : La Sea Watch è diventata il palcoscenico perfetto per l’incontenibile narcisismo propagandistico del Ministro dell’Interno.Da più di un anno, le politiche migratorie del nostro Paese si sono ridotte a un solo tema: porti aperti o porti chiusi. Poco importa che la disperazione continui a transitare per il nostro Paese, con centinaia di migranti che ogni giorno sbarcano sulle nostre coste da piccole barche oppure ...

L’arrembaggio del Pd alla Sea Watch aumenta l'approssimazione del partito : Lo sforzo di Marco Minniti di “Ridare i neuroni alla sinistra”, come scriveva su Il Foglio del 24 giugno, non ha prodotto i risultati sperati. Tanto meno l’esempio della trionfale vittoria elettorale dei socialdemocratici danesi con una linea dura sull’immigrazione. La salita di alcuni esponenti del Pd sulla Sea Watch, proni al modello Fratoianni (Nicola, il leader di Sinistra Italiana) è l’ennesima ondivaga ...