SAMUEL DEI SUBSONICA OPERATO AL CUORE ' Ma sto bene' | stasera torna già sul palco

SAMUEL DEI Subsonica - intervento al cuore per il giudice di X Factor : intervento al cuore per Samuel dei Subsonica. Il neo giudice di X Factor Italia informa i fan sui social di aver subito un’operazione il cui esito è stato del tutto positivo e ha svelato di non aver detto nulla prima per non far preoccupare i suoi tanti sostenitori: “Buongiorno a tutti!! Forse mi ero dimenticato di dirvi che ho da poco subito un piccolo intervento al cuore è andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente” ...

SAMUEL DEI Subsonica : "Ho subito un'operazione al cuore. Ora sto bene" : Samuel, il leader dei Subsonica, è stato sottoposto a un piccolo intervento al cuore. Il cantante della famosa band torinese lo ha comunicato ai fan con un post su Facebook.“Non allarmatevi inutilmente – ha scritto Samuel - non vi ho detto nulla proprio per non farvi preoccupare. Io mi sono cagato sotto, comunque. Hehehe”. Il musicista ha tranquillizzato tutti dicendo di non avere problemi e di essere pronto per il tour ...

SAMUEL DEI Subsonica operato al cuore : “Io mi sono ca**** sotto - non ve l’ho detto per non farvi preoccupare” : FQ Magazine Neon Genesis Evangelion, dopo le polemiche Netflix rimuove il doppiaggio e si scusa: “Lo rifacciamo” “Buongiorno a tutti!! Forse mi ero dimenticato di dirvi che ho da poco subito un piccolo intervento al cuore è andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente”: inizia con queste parole il post pubblicato da Samuel dei Subsonica ...

SAMUEL DEI Subsonica operato al cuore - l’annuncio social : “Vi chiedo energia in prestito” : Arriva improvviso l'annuncio di Samuel dei Subsonica operato al cuore. Il leader dei Subsonica, che in queste settimane è occupato con le registrazioni di X Factor, ha infatti rivelato ai fan di aver subito un piccolo intervento ma che la situazione è sotto controllo. Confermato anche il tour con il quale il gruppo tornerà a suonare in giro per l'Italia, con le prove già fatte e che sembrano essere andate piuttosto bene. Samuel ha però ...

Giudici X Factor 13 - chi sono?/ Video - SAMUEL DEI Subsonica affiancherà Mara Maionchi : Giudici X Factor 13, chi sono? Nell'edizione 2019 confermata solo Mara Maionchi, con lei Samuel dei Subsonica, Malika Ayane e Sfera Ebbasta

X Factor 2019 : i giudici sono Mara Maionchi - Malika Ayane - SAMUEL DEI Subsonica e Sfera Ebbasta : X Factor 2019 giudici: Annunciati Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta. Tornano Alessandro Cattelan e Simone FerrariDopo indiscrezioni più o meno veritiere oggi siamo arrivati a sentenza definitiva: Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta saranno i nuovi giudici della nuova edizione del talent di Sky, prodotto da Fremantle, X Factor.Lo show vede quindi un cambio radicale al tavolo, dopo ...

X Factor 2019 - ecco i nomi dei nuovi quattro giudici : Mara Maionchi - SAMUEL DEI Subsonica - Malika e Sfera Ebbasta : Rivoluzione totale (o quasi) dentro la giuria di X Factor, talent di Sky Uno giunto alla tredicesima edizione. Dopo giorni di rumors, ipotesi e smentite ecco che è stata ufficializzata la nuova giuria. Ci sarà Mara Maionchi, anche se aveva mostrato segni di stanchezza e aveva lasciato intendere che avrebbe lasciato il posto. La produttrice dovrà anche fare da collante per tutta la giuria. Arrivano le new entry: Samuel dei Subsonica, il trapper ...