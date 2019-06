davidemaggio

(Di venerdì 28 giugno 2019)“Non so, io sono me stesso“. A parlare è, il nuovo conduttore di Unomattina Estate (e probabilmente anche da settembre), arrivato in Rai non senza polemiche. Exttore di Radio Padania, biografo di Matteo Salvini e inviato nelle piazze per le trasmissioni di Paolo Del Debbio, il giornalista rivendica la sua carriera e nega di essere sbarcato a Viale Mazzini grazie alla vicinanza alla Lega e al ministro dell’interno: “Io e Salvini abbiamo cominciato insieme a Radio Padania. Eravamo ragazzi e siamo diventati amici. Amici che non parlano di Rai. Io gli chiedo come va, lo sento, ma non gli ho mai posto il problema di come stavo io. Del programma in Rai ho discusso solo con lattrice Teresa De Santis. Sono un giornalista professionista da 25 anni, ho una rete di relazioni, non sono stato pescato dal ...

fabiofabbretti : Roberto Poletti difende il suo sbarco in Rai: «Non so cosa voglia dire sovranismo. Io e Salvini siamo amici che non… - mammauva : RT @alessandra4631: #UnoMattina Ma questo Roberto Poletti lo sa fare il suo lavoro? È insopportabile...interrompe continuamente la braviss… - elerub11 : RT @Ilsolito_In: Madò... Non vedevo #UnoMattina da eoni e scopro che ora la conduce Roberto Poletti, leghista che parla alle pance, che con… -