Proprietà della menta

"È come un membro della famiglia" : intervento sbagliato - risarcita la proprietaria del cane : La Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato un veterinario a risarcire la...

Totti parla di nuova Proprietà e il titolo della Roma schizza : La conferenza stampa di Totti, ieri, ha avuto ripercussioni anche in Borsa. Lo scrive Milano Finanza. L’ex capitano giallorosso ha detto chiaramente che se il club dovesse cambiare proprietà lui sarebbe disposto a tornare. Ebbene: dopo un’apertura negativa, passate le 17, nel giro di cinque minuti, le azioni del club hanno avuto un’impennata. “Tra le 17,05 e le 17,10, sono stati acquistati circa 600 mila pezzi. Operazioni che ...

Il gruppo Cocoricò - proprietario della nota discoteca di Riccione - è fallito : Il gruppo Cocoricò, di cui fa parte la nota discoteca Cocoricò di Riccione, è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Rimini lo scorso 4 giugno, che ha respinto la richiesta di concordato preventivo. La prima udienza fallimentare, scrive il Corriere di Romagna,

Alitalia - Lotito c'è : il proprietario della Lazio formalizza la proposta d'acquisto : "Ho salvato la Lazio posso farcela con Alitalia" diceva nell'aprile del 2008 il patron del club biancoceleste che...

Whirlpool - cardinale Sepe celebra messa tra i lavoratori : “Atteggiamento della Proprietà ci sgomenta” : “Vogliamo dire con chiarezza che Napoli, la Campania, il Sud, l’Italia non sono territori da conquistare e abbandonare. Si abbia il coraggio di guardare in faccia i tanti padri e le tante madri di famiglia che, con il sudore della loro fronte e del loro lavoro, hanno consentito all’azienda di rimpinguare i suoi conti in banca“. Lo ha detto l’arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, nell’omelia alla ...

Fiorentina - ufficiale : Commisso è il nuovo proprietario. Della Valle : “Ai tifosi veri dico ‘state tranquilli’ - ai cazzari niente” : È ufficiale, non si torna più indietro. Dopo 17 anni, i Della Valle lasciano la Fiorentina nelle mani di Rocco Commisso, proprietario italo-americano dei New York Cosmos e fondatore del colosso delle telecomunicazioni Mediacom. Un affare che si aggira intorno ai 170 milioni di euro e gestito, per gli acquirenti, da J.P. Morgan e Chiomenti, mentre Credit Suisse Italy e Bonelli Erede hanno agito per i venditori. “Sono onorato di poter ...

Cassano tuona contro la Proprietà della Roma : il caso De Rossi fa infuriare il barese : Roma, Antonio Cassano ha inveito contro Baldini e Pallotta per il modo nel quale hanno trattato capitan De Rossi “Baldini e Pallotta l’hanno fatta ancora, dopo il Pupo l’hanno fatto con Daniele. Devono ricordarsi che la Roma è Totti e poi De Rossi e non Baldini e Pallotta: spero che la Roma possa cambiare proprietà perché la Roma merita di lottare per qualcosa di importante“. Sono le parole dell’ex ...