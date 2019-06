Le scie chimiche aumentano le temperature globali | impatto triplicato entro il 2050

Non crede ai cambiamenti climatici ma crede alle scie chimiche - no a Greta sì a Mark Caltagirone : l’italiano medio è sempre più fuori dalla realtà : Tutti contro Greta, tutti a scagliarsi contro una ragazzina che ha la sola ed unica colpa di vedere ciò che milioni di persone non vogliono vedere: i cambiamenti climatici in corso dovuti al riscaldamento globale. Ma soprattutto, una ragazzina che ne comprende le cause e i possibili risvolti futuri, se non si corre ai ripari per limitarne i danni. Ciò che la giovane Thunberg cerca di spiegare a tutti con i suoi modi affabili ma decisi è ...

La Power preoccupata per le scie chimiche : lo scatto divide i social : Romina Power è una delle artiste più amate e seguite del panorama nazionale ed internazionale. L'ex moglie di Al Bano spesso usa il suo profilo social per inviare dei messaggi ai suoi fan e magari farli riflettere su alcune questioni. Questa volta però gli ultimi due scatti della donna hanno diviso l'opinione pubblica. La cantante italo-americana tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato due scatti in cui ha espresso la sua preoccupazione ...

Romina Power torna a parlare delle scie chimiche : 'Povero cielo come lo stanno combinando' : La cantante di origini statunitensi Romina Power, nota per essere stata la moglie di Al Bano Carrisi, e da sempre una delle artiste più famose del nostro Paese, è tornata a rilanciare la teoria delle cosiddette scie chimiche. Si tratta, lo precisiamo, di una teoria del complotto, che non ha nessuna base scientifica. Secondo questa teoria infatti, alcuni aerei, che spesso non riportano né il nome della compagnia di bandiera, né una sigla ...