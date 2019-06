“L’autonomia è urgente Il governo? Non si può andare avanti a tutti i costi” Parla

ilfoglio

(Di venerdì 28 giugno 2019) Roma. “Non voglio intestarmi una riforma per finta, non sarò il padre di una riformicchia. Se non sarà vera autonomia, io non la sottoscriverò”. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è persona mite e pacata ma stavolta, all’indomani dell’ennesima fumata nera sull’autonomia, persino lui perde

