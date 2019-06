Il ponte Morandi non c’è più | ma non è una festa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Anni fa scrissi una nota che si intitolava La violenza è un attimo: raccontavo lo scoppio, è il caso di dirlo, di un gesto aggressivo di un uomo verso un altro per i soliti futili motivi, il suo scagliarsi contro il corpo dell’avversario per colpirlo, di come senza pensare alle conseguenze mi fossi buttata in mezzo ai due per dividerli, e a come una escalation comunque non brevissima fosse partita in modo fulmineo. Appunto, in un attimo. Non si tiene mai abbastanza a mente che ci vuole molto, spesso moltissimo tempo umano per costruire, sia oggetti sia luoghi sia vita, mentre per distruggere occorre poco tempo, lo spazio di pochi secondi. A confezionare un essere umano il corpo materno impiega nove mesi, alcuni grandi mammiferi anche più di un anno. Ci sono capolavori artistici, o architettonici, che resistono ai secoli e all’incuria e sappiamo che ci sono voluti anni e talvolta decenni ...

fattoquotidiano : Ponte Morandi, Di Maio: “Persone morte perché Benetton non hanno fatto manutenzione. Revocare concessione” - SkyTG24 : #UltimOra #Genova avvenuta la demolizione del Ponte Morandi - TeresaBellanova : Il #governodelfallimento dopo aver accumulato gaffe e ritardi sul ponte #Morandi si trova ad affrontare un problema… -