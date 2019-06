David Parenzo a Blogo | In Onda sarà un Otto e mezzo più piccante non troppo

blogo

(Di venerdì 28 giugno 2019) "Non mi sento un lavoratore stagionale, non lo sono. Quest'anno ho scritto un libro, ho collaborato con La7 per altre cose, ho fatto la radio. La mia non è una sostituzione estiva. Inè un altro programma, nella fascia più autorevole che la rete ha. Non mi sono mai sentito di serie B e voglio essere giudicato per quello che faccio. Durante l'anno non ho trovato spazio? Posso capirlo, il palinsesto è ricchissimo, i programmi sono collaudati".parla così ai microfoni diin occasione del suo ritorno su La7 in veste di conduttore di In, al via lunedì 1 luglio alle ore 20.30:Ho iniziato facendo l'inviato di In, dieci anni fa. Ho contribuito a frlo. Mi ha insegnato che l'estate è il momento dell'anno in cui si verificano le cose che l'agenda politica poi manterrà per tutto l'anno.: "Inun...

