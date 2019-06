Caldo | treni locali in tilt in Lombardia | traffico ferroviario nel caos con ritardi e

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Le linee ferroviarie della rete regionale dellasu cui viaggiano ipiu’ vecchi stanno registranoe cancellazioni. E i pendolari protestano. In particolare, sono saltate molte corse di Trenord fra quelle che collegano Milano a Brescia, Lecco e Chiasso. La causa sono le temperature attorno ai 40 gradi, che rendono ipiu’ vetusti non adatti al trasporto di passeggeri e personale e provocano guasti. I pendolari scrivono sui social network postando foto deisoppressi: un viaggiatore che doveva tornare a Desenzano da Milano ha mandato l’elenco deisoppressi, evidenziando che a partire dalle 14, tutti iregionali da Milano a Brescia sono stati cancellati. Ieri, ha denunciato il passeggero, i pochiche viaggiavano erano in ritardo di ore, e al loro interno le temperature erano insopportabili. L'articolo...

