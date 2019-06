scuolainforma

(Di giovedì 27 giugno 2019) Momenti difficili, se non accalorati, per l’italiana. Alberto Citossi e Alessandro Verri, rispettivamente coordinatore lombardo e coordinatore nazionale della, hanno risposto alle recenti dichiarazioni di(coordinatore UDU). Questa la replica dei due: “Siamo stanchi della balle di una sinistra, che sa solamente puntare il dito contro il Governo e il Ministro, ma che fa orecchie da mercante sui mali cronici degli atenei italiani”., le lamentele dellaVerri e Citossi hanno proseguito: “Se davvero quelli di UDU avessero a cuore il futuro dell’italiana, se la prenderebbero con la stessa forza con i veri responsabili della situazione odierna, cioè quei burocrati che a Bruxelles hanno messo l’Italia nelle condizioni di non poter spostare nuove risorse verso ...

scuolainforma : Università, Lega universitaria: la risposta a Enrico Gulluni - MarcelloUbuntu : @Ventoveloce Chi è salvini:Matteo Salvini nasce il 9 marzo del 1973 a Milano. Iscrittosi alla Lega Nord a diciasset… -