Un omaggio a Freddie Mercury nel concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Bari

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) Ildiinizia immediatamente con la carica giusta. Si parte con 45000 persone e una festa durata oltre 3 ore nella quale si include anche un. Come promesso, sono 33 i brani in scaletta. I due artisti si passano la palla vicendevolmente passando da un repertorio all'altro, portando anche alcuni brani in duetto così com'era stato annunciato dalla setlist pubblicata a qualche giorno dalconducono la loro festa da un palco altro 6 metri e con i colori che hanno deciso per il tour, il corallo e l'ottanio, con le coreografie di Luca Tommassini che restituiscono immagini costanti dei due artisti sui grandi schermi allestiti nella scenografia. L'idea è quella di riscrivere la storia della musica italiana in 11 concerti, quelli che si terranno fino al 1° agosto con ...

OptiMagazine : Un omaggio a Freddie Mercury nel concerto di @LauraPausini e @BiagioAntonacci a Bari (video) - titrovobene : RT @MainolfiAndrea: Dopo “Freddie” l’esperimento di successo dedicato ai Queen e al loro leader Freddie Mercury, Rai2 e Morgan rendono omag… - fannymanty : RT @MainolfiAndrea: Dopo “Freddie” l’esperimento di successo dedicato ai Queen e al loro leader Freddie Mercury, Rai2 e Morgan rendono omag… -