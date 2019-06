Riceve il reddito di cittadinanza | ma fa lo spazzino volontario | Non voglio rubare

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) La giornata di Domenico Renzullo, 53 enne napoletano, inizia prima delle 8. Con indosso una pettorina arancione e munito di guanti, sacchetti, scopa e paletta, inizia a raccogliere rifiuti dalle strade di San Pietro a Patierno per poi smaltirli negli appositi contenitori dell’indifferenziata. Non è un dipendente dell’Asìa di Napoli, ma un. I motivi che lo spingono ad alzarsi ogni mattina per pulire le strade vengono spiegati da “Il Mattino”.Da poche settimane Domenico, con una moglie invalida al cento per cento e una figlia 20 enne disoccupata, percepisce ildie, per non gravare sullo Stato, ha deciso di intraprendere questa azione di volontariato. Si porta dietro un bidone con la sigla “RDC”:“Ho voluto scriverla per far capire alla gente che, anche se percepisco ildi, non ...

