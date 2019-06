Making the cut | una competizione nella moda diventa una serie

tvzap.kataweb

(Di giovedì 27 giugno 2019) Trovare la nuova fashion icon è una sfida cheunasu Amazon Prime Video: sono cominciate le riprese a Parigi diThe Cut, unache appare come l’unione di unadi talenti, un talent vero e proprio e unatv. L’interessante esperimento è presentato da Heidi Klum e Tim Gunn mentre tra i giudici e gli ospiti troviamo Naomi Campbell, Joseph Altuzarra, Nicole Richie e Carine Roitfeld. Le prime immagini rese note mostrano la prova in passerella ai piedi della Tour Eiffel il 25 Giugno a Parigi.the cutthe Cut appuntamento nel 2020 Lasbarca in streaming su Amazon Prime Video nel 2020 porterà in gara 12 talentuosi imprenditori e designer del mondo dellaprovenienti da tutto il mondo per portare i loro brand promettenti allo step successivo,re un fenomeno globale. I look che verranno mostrati durante...

