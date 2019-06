affaritaliani

(Di giovedì 27 giugno 2019) "Lo vedremo al prossimo Consiglio dei ministri se siamo in dirittura d'arrivo o no". Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega, intervistato da Affaritaliani.it, commenta così le parole del premier Giuseppe Conte sull'regionale ('siamo... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : 'L'autonomia in vigore in autunno Il Parlamento può solo dire sì o no' - Affaritaliani : Autonomia regionale, Molinari (Lega): 'Entrerà in vigore in autunno' -