EcoFuturo 2019 | crowdfounding e autostrade del mare | “La via più veloce | economica e

(Di giovedì 27 giugno 2019) Torna per il sesto anno il festival, un’occasione per parlare di clima e ambiente e presentare le tecnologie più avanzate in questi settori. Ma non si tratta di una semplice fiera,è il luogo di incontro tra chi crede in un futuro ecosostenibile. Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissima sostenibilità ambientale. Un festival dove non si parla solo di tecnologia. Ma di tecnologia etica (si svolge a Padova dal 25 al 29 giugno). L'articolodel: “La via piùe pulita per le nostre coste” proviene da Il Fatto Quotidiano.

