Come esportare i preferiti su Firefox : Hai raccolto un gran numero di preferiti sul tuo browser Mozilla Firefox ma non sai Come spostarli in un’altra postazione? Non preoccuparti, ci sono vari metodi che puoi utilizzare per salvare i preferiti di Firefox, per aprirli su un altro PC o sui dispositivi mobile (con Mozilla Firefox installato). In questa guida scoprirai Come salvare i preferiti […] Come esportare i preferiti su Firefox

Come esportare note in PDF su iOS : Ogni anno, dopo il rilascio di una nuova versione di iOS per iPhone, iPad e iPod Touch, l’applicazione “note” sembra arricchirsi di funzioni sempre più professionali e avanzate. Questo continuo miglioramento è ovviamente dovuto anche leggi di più...

Come esportare i preferiti su Firefox : Hai raccolto un gran numero di preferiti sul tuo browser Mozilla Firefox ma non sai Come spostarli in un’altra postazione? Non preoccuparti, ci sono vari metodi che puoi utilizzare per salvare i preferiti di Firefox, per aprirli su un altro PC o sui dispositivi mobile (con Mozilla Firefox installato). In questa guida scoprirai Come salvare i preferiti […] Come esportare i preferiti su Firefox

Come si fa un unicorno europeo. La ricetta da esportare del fondatore di BlaBlaCar : Questo articolo è stato pubblicato nel numero del Foglio innovazione di aprile. Martedì 7 maggio il nuovo appuntamento con il mensile tech del Foglio a cura di Eugenio Cau che potete scaricare qui a partire dalle 23,30 di oggi, lunedì 6 maggio. C’è l’idea, ci sono gli incontri giusti, c’è il pass