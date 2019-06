Ascolti Tv Mercoledì 26 giugno | Riviera 11 4% su Canale 5 tra Superquark 13% e Chi l’ha

Ascolti TV | Mercoledì 26 giugno 2019. Basta il 13% a Superquark per vincere - Riviera parte con l’11.4% : Riviera Nella serata di ieri, Mercoledì 26 giugno 2019, su Rai1 il debutto della nuova stagione di Superquark ha conquistato 2.257.000 spettatori pari al 13% di share (qui gli Ascolti del debutto dello scorso anno). Su Canale 5 l’esordio della serie Riviera ha raccolto davanti al video 1.880.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 Un’Estate in Provenza ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Amici ...

Ascolti tv - dati auditel mercoledì 19 giugno in 6 milioni per la nazionale Under 21 : Ascolti tv, prime time La sfida contro la Polonia della nazionale italiana Under 21 – persa dagli azzurrini per 1-0 – è stata una vittoria negli Ascolti per Rai1 che ha ottenuto uno share del 27,3% e 6.002.000 spettatori. Al secondo posto, su Canale 5, l’ultima puntata stagionale di Live – Non è la D’Urso, che ha fatto segnare 2.620.000 spettatori e il 18.3% di share. Terzo piazzamente su Rai3 per Chi l’ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 19 giugno 2019. ln 6 mln per l’Under 21 (27.3%) - Non è la D’Urso 18.3% (2 - 6 mln). Cala Arbore su Rai5 (1.2%). Diaco (9.4%) doppiato dalle soap di Canale 5 : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 19 giugno 2019, su Rai1 l’incontro Under 21 Italia-Polonia ha conquistato 6.002.000 spettatori pari al 27.3% di share (pre e post partita nel complesso: 3.412.000 – 16.9%). Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso – in onda dalle 21.46 all’1.26 – ha raccolto davanti al video 2.620.000 spettatori pari al 18.3% di share (presentazione di 31 minuti: 2.561.000 ...

Ascolti TV | Mercoledì 12 giugno 2019. Non è la D’Urso 19.4% - Un Matrimonio da Favola 12.2%. Bene Arbore su Rai5 (2.1%). Realiti in seconda serata al 3.7% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 12 giugno 2019, su Rai1 Un Matrimonio da Favola ha conquistato 2.568.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.19 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.876.000 spettatori pari al 19.4% di share (Buonanotte Live di 11 minuti: 1.085.000 – 24.1%). Su Rai2 il film Pompei, al posto di Realiti, ha interessato 1.356.000 spettatori ...

