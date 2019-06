Mattino | Psg tramontato | Allan resta a Napoli

ilnapolista

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Dopo un lungo corteggiamento in inverno e una nuova trattativa che sembrava a buon punto adesso, il Psg si ritira da. In questa chiave legge ille parole del centrocampista al termine di Perù-Brasile «Un aereo per Parigi dopo la Coppa? No, assolutamente no. Tornerò sicuramente a». L’addio di Antero Henrique dalla scrivania di direttore sportivo dei transalpini ed il conseguente arrivo di Leonardo ha segnato uno stop nell’interesse. L’ex dirigente del Milan ha cancellato il suo connazionaledalla lista dei preferiti per i rinforzi in mediana. Ma c’è anche il disaccordo dei club sulla cifra del brasiliano alla base dell’interruzione delle trattative, ilcontinua a chiedere 70 milioni, mentre il PSg lo valuta 50. Come conseguenza di tutto ciò adessoparla di rinnovo con il, si tratta solo di una prima ipotesi di incremento ...

