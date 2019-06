Loredana Simioli è morta di cancro La malattia e l' ultimo saluto di Radio Marte

Loredana Simioli È MORTA/ Il pubblico in coro : 'Grazie per le risate regalate' : LOREDANA SIMIOLI è MORTA, ha perso la battaglia col cancro. Famosa per il ruolo di Mariarca a TeleGaribaldi aveva recitato in Reality di Matteo Garrone.

