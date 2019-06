In The 100 6×08 tutto è lecito in amore | guerra e morte recensione episodio e promo 6×09

optimaitalia

(Di mercoledì 26 giugno 2019) La stagione si avvicina alla fine e The 100 6x08 si conclude con un colpo di scena, l'ennesimo dall'inizio di questo sesto capitolo. L'ottavo, "The Old Man and The Anomaly", segna un nuovo stravolgimento all'interno della serie distopica che fin dall'inizio ha messo in chiaro due cose: chiunque è in pericolo e non esistono né i buoni né i cattivi.Il ribaltamento di ruoli è stato evidente in questa sesta stagione, a dimostrazione che Sanctum non è il posto idilliaco che tutti pensavano. Dopo aver sviscerato all'interno dei folli piani dei Primes, quello cioè di assicurarsi l'immortalità trasferendo le loro menti su nuovi corpi umani, Bellamy e il resto del gruppo sono intenzionati a riportare in vita Clarke. O comunque non proprio tutti sono d'accordo. Murphy, come lo stesso attore Richard Harmon aveva svelato, si trova in uno stato precario, sia fisicamente che mentalmente. ...

