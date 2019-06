I non voluti

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019) E pensare che proprio nella dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America è affermato il diritto dell’Uomo alla ricerca della felicità!La foto di Oscar e di sua figlia, morti avvinghiati in un inutile ultimo respiro nelle acque del Rio Grande, al confine tra il nord e il sud, tra la prosperità e la miseria, è la metafora di un desiderio sacrificato sull’altare del rifiuto, della rabbia e della stanchezza di questa umanità: il desiderio di cercare una vita migliore per sé e per i propri figli. Nel loro mutismo, quei due pezzi di carne gridano una parola: perché?Perché abbiamo smarrito attenzione, compassione e umiltà? Forse perché abbiamo dimenticato di essere fragili come quella parte di noi stessi che non vogliamo e rifiutiamo. Se solo prendessimo coscienza di quanto siamo deboli, ...

