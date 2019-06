Gli studenti che hanno scelto di vivere coi nonni

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Maria Sorbi Sono passate da poco le sei di sera e Sidorela Cuedari, 21 anni, maglietta di cotone, zaino e sandaletti, varca la soglia della casa Verdi. Vai a trovare la tua nonna? «No, qui sono tutti i miei, anche quelli più giovani. Io abito qui con loro». Ah, fai parte della quota giovani? «Si, tra un'oretta ceneremo tutti assieme, ragazzi e ospiti più anziani». Come ti trovi? «Le dico solo che ho le chiavi per entrare dal cancello sul retro ma passo sempre dall'ingresso principale. Sono così fiera di entrare qui dentro che ogni volta mi gusto questo piccolo momento». Si-do-re-la. Un nome, un destino. Come mai tichiamato così? «Mia mamma in Albania studiava violino, come me oggi. Ma ai tempi era un lusso, erano anni difficili per il mio paese. Ha dovuto sospendere gli studi ma la passione per la musica non le è mai passata. Per questo mi ha chiamato così. Quando ero ...

astro_luca : Sono vicinissimo agli studenti che oggi iniziano gli esami di maturità - anch’io sto affrontando gli esami per qual… - GiuseppeConteIT : Il mio sentito in bocca al lupo ai circa cinquecentoventimila studenti che oggi si cimenteranno con la #primaprova… - MiurSocial : Quali tracce hanno scelto gli studenti per la prima prova scritta della #Maturità2019? Qui tutti i dettagli ??… -