George R R Martin | «Chernobyl? Meriterebbe l’Emmy»

«Chernobyl» : a George RR Martin piace la serie che ha battuto «Il Trono di Spade» : Dal fantasy alla storia reale: dopo la conclusione de Il Trono di Spade 8 HBO ha sfoderato un vero e proprio gioiello della fiction. Chernobyl, infatti, ha riscosso enorme successo di critica e di pubblico, ottenendo punteggi superiori a serie cult come Breaking Bad e lo stesso Game of Thrones. Mentre Chernobyl, puntata dopo puntata (della messa in onda italiana su Sky Atlantic) continua a inchiodare gli spettatori attraverso il racconto ...

Elden Ring : George R.R.Martin com'è coinvolto nel progetto? : Sappiamo ormai che lo sviluppo di Elden Ring, il nuovo titolo di From Software presentato all'E3, vedrà il contributo anche del famoso scrittore de Il Trono di Spade George R.R. Martin.Ma in che modo verrà impiegato? Secondo quanto riportato da VG247, Hidetaka Miyazaki durante un'intervista ha spiegato che Martin dovrà seguire e gettare le basi per il mondo di gioco soffermandosi in particolare sulla mitologia."Grazie alla grande esperienza di ...

Elden Ring - il nuovo videogioco ideato da George R. R. Martin : (Foto: From Software) Elden Ring è il nuovo gioco fantasy nato da un’idea del creatore di Game of Thrones, George R.R. Martin, insieme a Hidetaka Miyazaki di From Software, “papà” di Dark Souls. Il trailer sta macinando grandi numeri nelle visualizzazioni su YouTube e l’hype cresce. Tuttavia, la sua è stata una delle ufficializzazioni più particolari avvenute durante il gargantuesco evento Xbox all’E3 2019 a Los ...

Elden Ring : il progetto che unisce From Software e George R.R. Martin nei primi imperdibili dettagli ufficiali che rivelano una finestra di lancio piuttosto vicina : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato oggi Elden Ring, un vasto Action/RPG fantasy sviluppato da FromSoftware, Inc. sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki, per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Un'avventura ineguagliabile attende in Elden Ring, il nuovo titolo fantasy creato da FromSoftware, Inc. e BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Elden Ring è il più vasto titolo di FromSoftware ed è ambientato in un reame in espansione immerso in una ...

E3 2019 : Elden Ring è realtà! Ecco il gioco creato da From Software e George R.R. Martin : Il gioco di From Software e George R.R. Martin è finalmente stato confermato con un trailer cupo e spettacolare che ha inevitabilmente focalizzato l'attenzione di tutti coloro che stavano seguendo la conferenza E3 2019 di Microsoft.Ecco quindi Elden Ring, il gioco che unisce due nomi straordinari del mondo dell'intrattenimento come il creatore di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice e lo scrittore che ha dato vita a Il Trono di ...

Elden Ring – sarà questo il titolo del nuovo gioco di George R.R. Martin e Miyazaki – Rumor! : Già da tempo siamo a conoscenza di una collaborazione tra From Software (creatori di grandissimi capolavori, tra cui la serie di “Dark Souls”) e George R.R. Martin (creatore dell’apprezzatissima saga “Cronache del ghiaccio e del fuoco“) per la realizzazione di un videogioco. Da un paio di ore sono emerse sul web tantissime informazioni in merito al titolo, tra cui il nome. Il nuovo titolo realizzato dai creatori di ...

Trapelano notizie dall'E3 : "Elden Ring" è il gioco nato dalla collaborazione tra George Martin e From Software : Nella giornata di oggi, riporta Eurogamer.net, possiamo veder grosse perdite di informazioni da questo E3 2019. Le conferenze devono ancora avere luogo, eppure ora già si parla di Elder Ring, il nuovo titolo di From Software nato dalla collaborazione del celebre romanziere americano George R.R. Martin, padre del fenomeno letterario e televisivo noto ai più come Il Trono di Spade.Il frutto delle menti di Martin, il dietro alle epopee di Westeros ...

George Martin : 'Se per il 2020 non ho ancora finito Winds of Winter - imprigionatemi' : Domenica alle 3 di notte in contemporanea con gli Stati Uniti è stata trasmessa l'ultima puntata della saga di Game of Thrones, la serie tv fantasy ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin. Ora che la serie televisiva è terminata, l'attenzione dei fan si è letteralmente spostata su un'altra attesa, cioè su quando termineranno i libri dello scrittore americano. Infatti, quest'ultimo negli ...

Il videogioco creato da From Software e George R.R. Martin nuovamente confermato ma potrebbe non chiamarsi Great Rune e non essere open-world : Sono ormai alcuni mesi che si ipotizza una collaborazione tra From Software, creatori degli acclamati Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, e George R.R. Martin, scrittore che ha dato vita al mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco e quindi de Il Trono di Spade. Oggi abbiamo quella che sembra l'ennesima conferma dopo l'ultimo rumor e le ultime rivelazioni di Martin stesso.In questo caso la conferma arriva dal profilo Twitter di ...

Il Trono di spade - George Martin assicura : 'Il finale dei libri sarà diverso dalla serie' : Sono passati alcuni giorni dalla messa in onda dell'ultima puntata della saga del Trono di spade, la serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin e sono ancora un po' tutti increduli che sia finito veramente. Inoltre, la serie evento che ha tenuto incollati milioni di telespettatori in tutto il mondo, ci ha lasciato con un finale che a molti fan ...

Il Trono di Spade - ecco cosa dice George RR Martin sul finale e sui libri : Il Trono di Spade è finito e sulla conclusione tutti hanno detto la propria opinione. All’appello mancava giusto George RR Martin, cioè colui da cui tutto è iniziato. Lo scrittore, autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, non si è tirato indietro e ha affidato al suo blog il suo pensiero sul finale della serie che più l’ha reso famoso nel mondo. «È difficile credere che sia finita, a dire ...

Ancora rumor per il videogioco di George R. R. Martin : l’autore di Game of Thrones e FromSoftware uniscono le forze? : Game of Thrones è finito per sempre. O per lo meno la serie TV principale realizzata da HBO. Le fantasie seriali dei telespettatori sono andate a morire con la messa in onda del sesto episodio dell'ottava ed ultima stagione, che ha così eletto il nuovo re di Westeros e messo fine al gioco dei troni che ci ha accompagnato per otto lunghi anni. I fan, ora, attendono la conclusione della stessa epica storia - con le dovute varianti - nell'antologia ...

Game of Thrones - George RR Martin parla del finale e dei libri : Poteva colui che ha creato un intero universo narrativo divenuto poi un’acclamatissima serie televisiva esimersi dal commentare il finale della serie stessa? Certo che no, ed ecco che George RR Martin, l’autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, ha commentato l’epilogo di Game of Thrones sul suo blog : “Difficile credere che sia finita, a dire la verità. Questi anni sono passati in un battito di ciglia“, per ...

George R.R. Martin e From Software : nuove conferme per la collaborazione? GR potrebbe essere il misterioso progetto : La possibilità che George R.R. Martin, creatore della serie di romanzi Cronache del Ghiaccio e del Fuoco e in parole povere del fenomeno Il Trono di Spade, stia in qualche modo lavorando su un videogioco non è di certo una novità. Il rumor riguardante una collaborazione con From Software risale a fine marzo ma ora abbiamo tra le mani delle novità davvero molto interessanti.Il report arriva da Gematsu e si divide sostanzialmente in due filoni. Il ...