Gennaro Lillio e Francesca De Andrè in crisi dopo il GF? La verità

lanostratv

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Grande Fratello:fa una confessione suDeDeal momento sono divisi. La ragazza infatti si trova a Miami in vacanza con le amiche, mentreè a Napoli per lavoro, presto infatti aprirà un nuovo centro sportivo e estetico. Nessunaperò tra i due ex concorrenti del Grande Fratello, a confermare che l’idillio della coppia non si è interrotto è stato proprio il modello che su Instagram Stories ha risposto alle domande dei suoi fans. “fuori dalla casa è una donna stupenda, dolcissima, ha ripreso la sua vita con tranquillità e serenità anzi non vi nego che ogni tanto è lei che deve sopportare e calmare me”. Nonostante la distanza fisica,continuano ad andare d’accordo e sembrerebbero intenzionati a proseguire la loro storia che ha tutti i presupposti per un ...

zazoomnews : Gennaro Lillio: ‘Cristian Imparato? In casa un ignoto poi ha sparlato di me in tutti i talk’ - #Gennaro #Lillio: #‘… - zazoomblog : Gennaro Lillio: ‘Cristian Imparato? In casa un ignoto poi ha sparlato di me in tutti i talk’ - #Gennaro #Lillio: #‘… - 361_magazine : #GennaroLillio parla di #FrancescaDeandre del #Gf16 -