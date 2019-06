Black out spegne la Rai Senza segnale i 3 canali per circa un' ora e mezza

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Chiara Sarra Unout di un'ora e trenta ha "spento" Rai1, Rai2, Rai3 poco dopo lanotte. Forse un problema al Mux1 di Monte Mario Giallo a viale Mazzini: dallanotte- e per ben 90 minuti - i telespettatori non hanno potuto vedere i tregeneralisti, colpiti tutti da unout. Come racconta l'Adnkronos, l'interruzione da un'ora edi Rai1, Rai2 e Rai3 sarebbe stata provocata da problemi al Mux 1 (uno dei multiplex che permette la trasmissione e diffusione del digitale terrestre) di Monte Mario, a Roma. La gestione tecnica dei ponti di trasmissione è di Rai Way. Nessun commento - per ora - dall'azienda e non è chiaro cosa sia realmente successo. Non è la prima volta che la Rai incappa in similiout. Già nel settembre 2017 Rai1 per 10 minuti aveva trasmesso uno schermo nero. Stavolta è capitato in orari di minor utenza... ...

Gazzettino : #rai, black out di un'ora e mezza per tre reti nella #notte - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #rai, black out di un'ora e mezza per tre reti nella #notte - SerieTvserie : Black out notturno di un'ora e mezza per Rai1, Rai2 e Rai3 -