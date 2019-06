Alessandro Casillo dopo Amici | il ricordo che commuove Miguel | “Ti voglio bene”

Alessandro Casillo incontra i fan e presenta l’album XVII - tutti gli appuntamenti da Milano a Roma : Alessandro Casillo incontra i fan e presenta il nuovo album di inediti dal titolo XVII . Rilasciato a metà maggio, nei prossimi giorni Alessandro Casillo lo presenterà ai fan attraverso alcuni eventi firmacopie. Le date dell'instore tour promozionale a supporto della nuova musica del cantante sono state appena comunicate. Si parte il 26 maggio da Milano per proseguire verso Nola il 28 maggio e Salerno il 29 maggio. Il 30 maggio Alessandro ...

Alessandro Casillo dopo Amici : cosa gli è successo ora? News importanti : Alessandro Casillo News dopo Amici 18: cos’è successo davvero all’ex concorrente, idolo di Io Canto? Aveva fatto preoccupare tutti poco prima del Serale di Amici 2019. Alessandro Casillo sta bene, non ha nessuna intenzione di tornare indietro e ha lavorato molto per rendere non semplicemente credibile (ma bello davvero) il suo nuovo album. Casillo aveva […] L'articolo Alessandro Casillo dopo Amici: cosa gli è successo ora? News ...