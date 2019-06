Roma | ‘mano morta’ per strada ad una ragazza | condannato a due anni per violenza carnale

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) “C’è un pazzo che mi insegue”. I poliziotti di guardia all’interno degli uffici del Viminale – sede del Ministero dell’Interno a– lo avevano visto arrivare trafelato quella mattina, per poi sentirsi chiedere aiuto: l’uomo cercava disperatamente di essere sottratto dalla furia di quel giovane che lo stava rincorrendo con una mazza in mano. Ma poco prima unaaveva telefonato al 113 chiedendo aiuto per quello che le era accaduto, ed avvisando di quella strana situazione che si era venuta a creare. Infatti il ragazzo, completamente fuori di sé, che stava inseguendo quell’uomo era il suo fidanzato: voleva punire il quarantenne per aver aggredito la sua dolce metà. Invece l’inseguito si era reso protagonista di uno squallido episodio di, che ad un anno di distanza l’ha portato ad esserea duedi prigione. L’aggressione al termine del turno di ...

