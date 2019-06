Oroscopo 15 luglio | Toro sottotono | Vergine stressata

Oroscopo Sagittario - luglio : belle emozioni in amore : Grazie al favore di Giove, Marte e Sole il mese di luglio 2019 si rivelerà positivo per i nati sotto il segno del Sagittario. In ambito lavorativo potranno nascere importanti trattative, destinate a regolare belle soddisfazioni. Si recupera in amore e si avrà più tempo da dedicare al partner e alla famiglia, potrete vivere delle emozioni forti e anche single potranno fare delle conoscenze interessanti. E' un momento vantaggioso anche per il ...

Oroscopo Scorpione - luglio : novità in amore - prudenza sul lavoro : Il mese di luglio 2019 porterà delle novità all’interno della vita dello Scorpione, ma non mancheranno le tensioni e i momenti di difficoltà, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Qualcuno potrebbe infatti risentire di un calo di energie ed accusare leggeri fastidi fisici durante il corso dell’intero mese. In amore è un buon momento, si possono prendere decisioni importanti e fare nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro invece gli ...

Oroscopo 1° luglio : Capricorno carico sul lavoro - Acquario in vena di viaggi : Durante la prima giornata di luglio, alcuni segni zodiacali potrebbero essere presi dal lavoro a causa dell'eccessiva quantità di mansioni da svolgere. Questo potrebbe suscitare del nervosismo. I nativi Scorpione potrebbero avere qualche problema di coppia, mentre per Leone sarà una giornata incredibile. Pesci e Bilancia potrebbero sentirsi particolarmente stanchi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di ...

Oroscopo Bilancia - luglio : Giove positivo aiuta negli affari : Il mese di luglio 2019 si rivelerà abbastanza sottotono per i nati sotto il segno della Bilancia. In primo luogo la dissonanza di Saturno potrebbe causarvi un calo di energie, potreste accusare dei malesseri fisici e questo vi renderà meno volenterosi e determinati nella gestione delle questioni pratiche. Di conseguenza la sfera lavorativa ne risentirà e lo stress e il nervosismo accumulato potrebbero ostacolare anche la gestione dei rapporti ...

Oroscopo Vergine - luglio : soluzioni in amore - bene gli affari : Il mese di luglio sarà più positivo di quello precedente per quanto riguarda la sfera sentimentale, Venere infatti non è più in opposizione e la Vergine potrà trovare delle soluzioni. Anche in ambito lavorativo c’è un miglioramento, anche se i risultati a cui ambite potrebbero essere ancora lontani. Non sarà invece un mese semplice per il fisico, non mancheranno momenti di stress e nervosismo che si riverseranno anche sulla vostra salute ...

L'Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio : scelte per Gemelli - Bilancia scrupolosa : L'oroscopo della prima settimana di luglio si prospetta tesa per il Sagittario, mentre l'Acquario potrà avere da ridire sul partner. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per il periodo compreso fra lunedì 1 e domenica 7 luglio. Da Ariete a Vergine Ariete: la Luna sarà nel vostro segno, ma dovrete essere voi a prendere le giuste iniziative. Una bella amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Chi gestisce ...

Oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio : Sagittario selettivo - Capricorno attento : Nella settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 luglio, la Luna con Nettuno in Pesci farà diventare i nativi più 'istintivi' sul fronte finanziario. Plutone e Saturno nel Capricorno porteranno i nativi ad essere 'spigliati' a livello lavorativo, mentre Venere, Mercurio e il Sole offriranno al Cancro emozioni di stampo erotico. Urano in Toro, Giove in Sagittario. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: malumori. Ci saranno dei dissidi con ...

Oroscopo settimanale dal 1° al 7 luglio : settimana top per Leone - imprevisti per Vergine : La settimana che va dal 1° al 7 luglio, sarà una delle migliori per l'Acquario per quanto riguarda l'amore. I nativi del Cancro godranno di un grande affiatamento di coppia, mentre Pesci sarà piuttosto triste durante la settimana. Sagittario avrà qualche problema di coppia, di contro per Leone sarà una settimana molto produttiva. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della prima settimana di luglio 2019. Previsioni Oroscopo ...

Oroscopo Leone - luglio : ambizioni nel lavoro e progetti in amore : Il mese di luglio 2019 si rivelerà positivo per i nati sotto il segno del Leone, sotto tutti i punti di vista. Già durante le prime giornate del mese ci sarà un recupero psicofisico, vi sentirete di buon umore e la voglia di fare prevarrà. In ambito lavorativo, grazie anche all’energia ritrovata, si potrà dare il massimo e ricevere belle soddisfazioni. Alcune situazioni si sbloccano. Serenità in amore, sì inizierà a parlare di progetti per il ...

Paolo Fox - Oroscopo di luglio 2019 : previsioni del mese prossimo : oroscopo di luglio, Paolo Fox: le previsioni dello zodiaco del prossimo mese Dal numero speciale di DiPiùTv “Stellare”, uscito in tutte le edicole alla fine del 2018, dedicato allo zodiaco di tutto il 2019, riportiamo in questo pezzo alcune piccole indicazioni relative all’oroscopo di Paolo Fox del mese di luglio 2019, per ciascuno dei 12 segni. Energia altalenante il mese prossimo, per coloro che sono dell’Ariete, ...

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 luglio : cambiamenti per Acquario - problemi per Vergine : Nella settimana dal 15 al 21 luglio 2019, la Luna si sposterà dai gradi del Capricorno a quelli dei Pesci, dove staziona anche Nettuno. Giove permarrà in Sagittario, come Saturno e Plutone in Capricorno, con Urano in Toro. Il Sole, Mercurio, Venere e il Nodo Lunare si troveranno in Cancro, mentre Marte stazionerà in Leone. Amore 'flop' per Ariete Ariete: attriti amorosi. Le copiose dissonanze planetarie potrebbero rendere nervosi i rapporti ...

Oroscopo - classifica del mese di luglio : Capricorno trionfante - finanze 'top' per Gemelli : Nel mese di luglio 2019 troviamo Mercurio viaggiare dai gradi del Leone a quelli del Cancro, dove si trova il Nodo Lunare, nel frattempo Marte ed il Sole passeranno dal Cancro al segno del Leone. Plutone e Saturno resteranno in Capricorno come Nettuno nei Pesci e Giove nel Sagittario. Urano stabile in Toro mentre Venere passerà dai Gemelli al Leone. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Sul podio 1° posto Capricorno: ...

Oroscopo Cancro - luglio : amore al primo posto - nuovi incontri per i single : Non manca ormai molto alla fine del mese, quali progetti avranno gli astri e le stelle per il segno del Cancro durante luglio 2019? In amore il nuovo mese porterà maggior serenità al segno, coloro i quali nei mesi precedenti hanno vissuto dei momenti di incertezza e dubbio all’interno del rapporto di coppia potranno ritrovare l’intesa. In ambito lavorativo sarà un mese abbastanza impegnativo, ci saranno delle decisioni da prendere. Momento ...

Oroscopo Gemelli - luglio : determinato e ambizioso in ambito lavorativo : Tra qualche giorno accoglieremo il secondo mese estivo, come si rivelerà quest'ultimo per coloro i quali sono nati sotto il segno dei Gemelli? luglio 2019 rappresenterà un momento di grande forza per il segno, avrete una grande energia, sarete positivi ed ottimisti e niente potrà distogliervi dal realizzare i vostri obiettivi. In ambito lavorativo non avrete alcuna esitazione, non resterete in disparte ma vorrete mostrare le vostre idee per ...