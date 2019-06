Nuove colorazioni per le CLAM e CLAM ANC di Fresh ‘n Rebel

hynerd

(Di martedì 25 giugno 2019) Nella giornata di oggi,‘nha presentato dueper le cuffie Bluetooth over-earANC. Oltre alle precedentigià disponibili (Dusty Pink, Petrol Blue, Storm Grey, Ice Grey), entrambe le versioni di(con e senza Active Noise Cancelling) saranno disponibili, a partire dal mese di Luglio, anche nelleRuby Red e Misty mint. Vi riportiamo le principali caratteristiche delle cuffie di‘n: Lesono cuffie Bluetooth over-ear con … L'articoloper leANC di‘ndi Luca Di Blasi proviene da Hynerd.it.

SvapoStore_net : Atomizzatore Rigenerabile - Advken Manta RTA Resina 4.5ml Nuove colorazioni accoppiate a dettagli in Resina ! - Tabacchibazzu : Vieni a vedere le nuove colorazioni IQOS 3 - RaffaeleRaimon2 : RT @sonononnalucia: CHIEDI COME AVERLE AL PREZZO DI FABBRICA! Bellissime le nuove valigie Chogan ?? in 5 colorazioni diverse! ?? Ogni Set co… -