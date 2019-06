Navigator | pubblicati vincitori e idonei per i 2980 posti

ilfogliettone

(Di martedì 25 giugno 2019) Sono statida Anpal Servizi gli elenchi deidella selezione per diventare uno dei 2.980che supporteranno i centri per l'impiego nel funzionamento del reddito di cittadinanza. Le graduatorie sono state rese disponibili online a quattro giorni dalle prove tenute presso la Fiera di Roma nei giorni 18-19-20 giugno. Gli elenchi deie le graduatorie deglisono suddivisi per Regione e Provincia di riferimento. Hanno superato la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 60/100.Risultanoi primi in graduatoria per ogni provincia in ordine di punteggio, fino alla concorrenza delle posizioni disponibili. In caso di parita' e' preferito il candidato con il miglior voto di laurea. In caso di ulteriore parita' e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. Tutti i canditati risultatialla prova selettiva ...

